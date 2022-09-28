Вице-президент «Барселоны» не стал исключать трансфер Месси следующим летом

Вице-президент каталонской «Барселоны» Эдуард Ромеу не исключает, что следующим летом лучший бомбардир в истории клуба Лионель Месси вернётся на «Камп Ноу» на правах свободного агента. Напомним, контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

«Если трансфер можно будет провернуть на правах свободного агента, то мы можем себе это позволить. Тем не менее, у нас новый потолок зарплат», – цитирует Ромеу журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Месси выступает за «ПСЖ» с прошлого лета, когда присоединился свободным агентом из «Барселоны». 35-летний Лионель отметился 4 голами и 7 ассистами в новом сезоне чемпионата Франции.