Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вице-президент «Барселоны» не стал исключать трансфер Месси следующим летом

28 Сентября 2022 • 15:51 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ницца
1 1.17 X 7.80 2 15.00
01.10 22:00

Вице-президент каталонской «Барселоны» Эдуард Ромеу не исключает, что следующим летом лучший бомбардир в истории клуба Лионель Месси вернётся на «Камп Ноу» на правах свободного агента. Напомним, контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

«Если трансфер можно будет провернуть на правах свободного агента, то мы можем себе это позволить. Тем не менее, у нас новый потолок зарплат», – цитирует Ромеу журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Месси выступает за «ПСЖ» с прошлого лета, когда присоединился свободным агентом из «Барселоны». 35-летний Лионель отметился 4 голами и 7 ассистами в новом сезоне чемпионата Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Эдуард Ромеу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ НИЦЦА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
28 Сентября 2022 в 16:13
Месси : Про потолок поподробнее... А-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
16:47 · Испания. Ла Лига
​Президент «ПСЖ» призвал проверить трансферную кампанию «Барселоны»
15:51 · Испания. Ла Лига
Вице-президент «Барселоны» не стал исключать трансфер Месси следующим летом 1
15:28 · Испания. Ла Лига
Модрич вернулся в расположение «Реала» с травмой
15:19 · Испания. Ла Лига
Де ла Ред высказался о сорвавшемся переходе Мбаппе в «Реал»
15:16 · Италия. Серия А
​Мариано Диас предложил свои услуги грандам Серии А слухи
13:40 · Италия. Серия Б
Рубен де ла Ред рассказал, что помешало Черышеву раскрыться в «Реале»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Рубен де ла Ред — об интересе «Реала» к Захаряну: «Понятия не имею, о чём идёт речь»
12:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подтвердила, что Араухо успешно перенёс операцию
12:14 · Испания. Ла Лига
Бельерин пропустит 3-4 недели
11:42 · Англия. Премьер-лига
Перес не исключает, что в будущем Мбаппе и Холанн будут играть за «Реал»
11:07 · Испания. Ла Лига
Фернандо Льоренте признался, что однажды мог оказаться в «Реале»
10:56 · Испания. Ла Лига
Бензема пока не тренируется с «Реалом»
10:55 · Англия. Премьер-лига
У «Барселоны» и «Ливерпуля» появился конкурент в борьбе за Асенсио
10:38 · Англия. Премьер-лига
Виллаш-Боаш рассказал, как «Челси» упустил Модрича 1
09:38 · Испания. Ла Лига
Де Йонг принял условия «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем