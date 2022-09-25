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«Барселона» готова потратить внушительную сумму на звезду «Ливерпуля»

 
25 Сентября 2022 • 23:02 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Брайтон
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01.10 17:00

«Барселона» запланировала усиление правого фланга обороны, и одной из целей клуба на трансферном рынке является Трент Александер-Арнольд, выступающий за «Ливерпуль».

Руководство каталонского клуба считает усиление зоны правого фулбека приоритетной задачей на следующее лето. По информации инсайдера Херарда Ромеро, целью «сине-гранатовых» является Трент Александер-Арнольд. Трансфер англичанина потребует очень солидных вложений, но в «Барселоне» готовы к значительным тратам ради укрепления проблемной позиции.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая стоимость Александера-Арнольда составляет 80 млн евро. Контракт 23-летнего футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Трент Александер-Арнольд трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Alex1972
25 Сентября 2022 в 23:12
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