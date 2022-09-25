«Барселона» готова потратить внушительную сумму на звезду «Ливерпуля»

«Барселона» запланировала усиление правого фланга обороны, и одной из целей клуба на трансферном рынке является Трент Александер-Арнольд, выступающий за «Ливерпуль».

Руководство каталонского клуба считает усиление зоны правого фулбека приоритетной задачей на следующее лето. По информации инсайдера Херарда Ромеро, целью «сине-гранатовых» является Трент Александер-Арнольд. Трансфер англичанина потребует очень солидных вложений, но в «Барселоне» готовы к значительным тратам ради укрепления проблемной позиции.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая стоимость Александера-Арнольда составляет 80 млн евро. Контракт 23-летнего футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до 2025 года.