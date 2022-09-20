Педри: «Играть с Левандовски – большая честь»

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился впечатлениями от игры с нападающим Робертом Левандовски, который перебрался в каталонскую команду этим летом из мюнхенской «Баварии» за сумму в районе 50 миллионов евро.

«Все видят его игру, голы, которые он забивает. Роберт даёт нам очень многое. Надеюсь, он продолжит в том же духе, потому что играть с ним – большая честь», – цитирует Педри испанское издание Mundo Deportivo.

Левандовски забил 8 голов в чемпионате Испании. Поля возглавляет таблицу бомбардиров Ла Лиги. Напомним, ранее Роберт несколько сезонов подряд становился лучшим голеадором Бундеслиги.