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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри: «Играть с Левандовски – большая честь»

 
20 Сентября 2022 • 15:17 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 9.00 X 5.40 2 1.32
01.10 22:00

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился впечатлениями от игры с нападающим Робертом Левандовски, который перебрался в каталонскую команду этим летом из мюнхенской «Баварии» за сумму в районе 50 миллионов евро.

«Все видят его игру, голы, которые он забивает. Роберт даёт нам очень многое. Надеюсь, он продолжит в том же духе, потому что играть с ним – большая честь», – цитирует Педри испанское издание Mundo Deportivo.

Левандовски забил 8 голов в чемпионате Испании. Поля возглавляет таблицу бомбардиров Ла Лиги. Напомним, ранее Роберт несколько сезонов подряд становился лучшим голеадором Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Педри
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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