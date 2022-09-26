Стало известно, насколько серьёзна травма Френки де Йонга

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг покинул расположение сборной Голландии из-за повреждения бедра.

В связи с травмой 25-летний хавбек пропустил встречу со сборной Бельгии, которая завершилась минимальной победой «оранжевых». Сообщалось, что де Йонг рискует пропустить и ближайшие матчи «Барселоны», включая поединок Лиги чемпионов против «Интера». Однако, как сообщает журналист Тони Хуанмарти, в каталонском клубе настроены оптимистично и уверены, что голландец успеет полностью восстановиться до гостевого матча с «Интером», который пройдёт 4 октября.

В ближайшем матче чемпионата «Барселона» сыграет против «Мальорки». Встреча состоится 1 октября.