Левандовски считает, что в «Барселоне» у него больше шансов выиграть «Золотой мяч»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о борьбе за «Золотой мяч».

Левандовски сказал Mundo Deportivo о том, что в «Барселоне» наибольшее количество игроков, которые выигрывали «Золотой мяч», путь в каталонском клубе к награде короче, чем в «Баварии».

В текущем сезоне 34-летний нападающий забил 11 мячей и записал на свой счет две голевые передачи в восьми матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор футболиста с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года.

«Сине-гранатовые» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 16 очков после шести встреч.