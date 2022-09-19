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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски считает, что в «Барселоне» у него больше шансов выиграть «Золотой мяч»

 
19 Сентября 2022 • 20:52 Комментировать (2)
Мальорка
...
Барселона
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01.10 22:00

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о борьбе за «Золотой мяч».

Левандовски сказал Mundo Deportivo о том, что в «Барселоне» наибольшее количество игроков, которые выигрывали «Золотой мяч», путь в каталонском клубе к награде короче, чем в «Баварии».

В текущем сезоне 34-летний нападающий забил 11 мячей и записал на свой счет две голевые передачи в восьми матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор футболиста с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года.

«Сине-гранатовые» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 16 очков после шести встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Золотой Мяч Роберт Левандовски
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
19 Сентября 2022 в 21:04
все думают что забив 30-35 мячей в Ла-лиге, АПЛ или в СериАле можно получить ЗМ, но есть и другая сторона вопроса нужны международные трофеи (ЛЧ, кубок Европы или Мира а может и кубок Америки)...
CERG
19 Сентября 2022 в 21:07
Сейчас когда прежние идолы в стороне борьба будет между Мбаппе, Левандовски и, возможно, Холландом..
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