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Кунде рассказал, почему выбрал «Барселону», а не «Челси»

 
18 Сентября 2022 • 21:25 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде поведал о причинах перехода в каталонский клуб.

Минувшим летом за 23-летнего футболиста разгорелась трансферная битва между «Челси» и «Барселоной»: лондонцы долгое время лидировали в споре за центрбека «Севильи», но тот в итоге выбрал «сине-гранатовых».

«Я разговаривал с Тухелем, он связывался со мной и рассказывал о своём проекте. Я чувствовал, что действительно нужен ему в «Челси», но меня попросту больше убедила речь Хави, когда он позвонил мне и рассказал о своих планах», – приводят испанские СМИ слова французского футболиста.

Трансфер Жюля Кунде обошёлся «Барселоне» в 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Хави Эрнандес Томас Тухель Жюль Кунде
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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