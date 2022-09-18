Кунде рассказал, почему выбрал «Барселону», а не «Челси»

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде поведал о причинах перехода в каталонский клуб.

Минувшим летом за 23-летнего футболиста разгорелась трансферная битва между «Челси» и «Барселоной»: лондонцы долгое время лидировали в споре за центрбека «Севильи», но тот в итоге выбрал «сине-гранатовых».

«Я разговаривал с Тухелем, он связывался со мной и рассказывал о своём проекте. Я чувствовал, что действительно нужен ему в «Челси», но меня попросту больше убедила речь Хави, когда он позвонил мне и рассказал о своих планах», – приводят испанские СМИ слова французского футболиста.

Трансфер Жюля Кунде обошёлся «Барселоне» в 50 млн евро.