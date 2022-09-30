Альба может переехать в Серию А

Защитник «Барселоны» Жорди Альба может пополнить состав «Ювентуса». По сведениям Sport.es, переход может быть осуществлен в предстоящее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен избавиться от ряда игроков для того, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость.

В текущем сезоне 33-летний испанец принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями. Действующий трудовой договор Альбы с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.