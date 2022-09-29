Экс-игрок «Ливерпуля»: «Усман Дембеле – настоящий кошмар для защитников»

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике высоко оценивает талант вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

«Как бывший крайний защитник, могу сказать, что противостоять такому игроку – настоящий кошмар. Дембеле не только быстр, но и владеет обеими ногами, и ты не можешь знать, в какую сторону он будет смещаться.

Здорово, что он продлил контракт с «Барселоной» и набрал хорошую форму. Надеюсь, в будущем он поиграет за «Ливерпуль». При правильном настрое и в оптимальных кондициях Дембеле входит в число лучших вингеров мира», – заявил Энрике.

Напомним, что летом «Ливерпуль» фигурировал в числе клубов, претендующих на подписание Усмана Дембеле, но 25-летний француз продлил контракт с «Барселоной».