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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Ливерпуля»: «Усман Дембеле – настоящий кошмар для защитников»

29 Сентября 2022 • 01:31 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 9.00 X 5.20 2 1.35
01.10 22:00

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике высоко оценивает талант вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

«Как бывший крайний защитник, могу сказать, что противостоять такому игроку – настоящий кошмар. Дембеле не только быстр, но и владеет обеими ногами, и ты не можешь знать, в какую сторону он будет смещаться.

Здорово, что он продлил контракт с «Барселоной» и набрал хорошую форму. Надеюсь, в будущем он поиграет за «Ливерпуль». При правильном настрое и в оптимальных кондициях Дембеле входит в число лучших вингеров мира», – заявил Энрике.

Напомним, что летом «Ливерпуль» фигурировал в числе клубов, претендующих на подписание Усмана Дембеле, но 25-летний француз продлил контракт с «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Хосе Энрике Усман Дембеле
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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