Тер Штеген отказался комментировать просьбу «Барселоны» о понижении зарплаты

Голкипер «Барселоны» и немецкой национальной команды Марк-Андре тер Штеген отказался дать комментарий о просьбе руководства каталонцев пойти на понижение зарплаты.

«Просили ли меня понизить зарплату в «Барселоне»? Я не буду говорить о том, что происходит. Сейчас не время думать об этом», – заявил один из лучших вратарей мира, чьи слова цитирует Mundo Deportivo. Страж ворот «блауграны» отметил, что сейчас концентрируется на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что контракт тер Штегена с «Барселоной» истекает в 2025 году.

На «Камп Ноу» немецкий голкипер выступает с 2014 года, взяв в составе каталонцев Лигу чемпионов и четыре золота испанской Ла Лиги.

