Дембеле назвал свою главную цель в «Барселоне»

Лучший ассистент прошлого сезона Ла Лиги Усман Дембеле рассказал о своей основной цели в футболке «Барселоны».

«Лично для меня — это выиграть Лигу чемпионов. Я хочу, чтобы «Барселона» вернула себе Лигу чемпионов. Прошло семь лет с момента последней победы в этом турнире», — заявил французский вингер в интервью RMC Sport.

Отметим, что на старте еврокубковой кампании каталонцы обыграли чешскую «Викторию» и уступили «Баварии». На данный момент «Барселона» идёт на второй строчке в своём квартете.

Дембеле переехал на «Камп Ноу» из дортмундской «Боруссии» в 2017 году. Сумма трансфера составила 105 миллионов евро. В составе «блауграны» чемпион мира взял по две золотые медали чемпионата Испании и Кубка Короля.

