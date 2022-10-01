Левандовски – второй после Холанна по голам в топ-5 лигах в нынешнем сезоне

Роберт Левандовски и Эрлинг Холанн разъехались по разным чемпионатам, но продолжают спорить за звание лучшего бомбардира.

Сегодняшний гол, забитый в ворота «Мальорки» (1:0), стал для поляка девятым в рамках Ла Лиги. 34-летний форвард уверенно возглавляет список голеодоров чемпионата Испании, а среди всех игроков пяти сильнейших европейских лиг уступает только Эрлингу Холанну – нападающий «Манчестер Сити» забил 11 голов в Английской премьер-лиге. Третье место делят звёзды «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе – по 8 голов в Лиге 1.

Роберт Левандовски стал игроком «Барселоны» минувшим летом, перебравшись из «Баварии» за 45 млн евро.