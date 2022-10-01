Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Левандовски – второй после Холанна по голам в топ-5 лигах в нынешнем сезоне

01 Октября 2022 • 23:59 Комментировать
Мальорка
0:1
Барселона
окончен

Роберт Левандовски и Эрлинг Холанн разъехались по разным чемпионатам, но продолжают спорить за звание лучшего бомбардира.

Сегодняшний гол, забитый в ворота «Мальорки» (1:0), стал для поляка девятым в рамках Ла Лиги. 34-летний форвард уверенно возглавляет список голеодоров чемпионата Испании, а среди всех игроков пяти сильнейших европейских лиг уступает только Эрлингу Холанну – нападающий «Манчестер Сити» забил 11 голов в Английской премьер-лиге. Третье место делят звёзды «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе – по 8 голов в Лиге 1.

Роберт Левандовски стал игроком «Барселоны» минувшим летом, перебравшись из «Баварии» за 45 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити ПСЖ Неймар Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кристал Пэлас 1:2 Челси 4.80 3.75 1.75
окончен Саутгемптон 1:2 Эвертон 2.30 3.30 3.20
окончен Борнмут 0:0 Брентфорд 3.20 3.50 2.20
окончен Фулхэм 1:4 Ньюкасл 2.90 3.40 2.45
окончен Ливерпуль 3:3 Брайтон 1.45 4.70 6.60
окончен Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон 1.92 3.45 4.20
02.10  16:00 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.41 5.40 7.00
02.10  18:30 Лидс ... Астон Вилла 2.65 3.45 2.65
Все матчи
Новости
01 Октября
23:59 · Англия. Премьер-лига
Левандовски – второй после Холанна по голам в топ-5 лигах в нынешнем сезоне
23:40 · Англия. Премьер-лига
Рондон отказался от выгодного предложения из ОАЭ
22:56 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас назвал главное препятствие для «Арсенала» в борьбе за чемпионство
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов удовлетворить требования Шкриньяра по зарплате
21:35 · Англия. Премьер-лига
Нкунку прошёл медосмотр для «Челси», а не по личным причинам
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» выбрался из зоны вылета, переиграв аутсайдеров из «Вулверхэмптона»
21:25 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Челси» Поттер: «Мы в восторге от Галлахера»
21:07 · Англия. Премьер-лига
Диего Коста вышел на поле в матче АПЛ спустя 1960 дней отсутствия
20:38 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» установил абсолютный рекорд АПЛ
20:20 · Англия. Премьер-лига
Галлахер – о дебютном голе за «Челси»: «Очень рад, но жаль, что пострадал именно «Кристал Пэлас»
20:18 · Англия. Премьер-лига
Моутинью и Невеш проводят свои 150-е матчи за «Вулверхэмптон»
20:10 · Англия. Премьер-лига
Поттер – о победе над «Кристал Пэлас»: «Челси» – команда с характером»
20:04 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Сумасшедшая игра»
19:59 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Брайтон» заслужил ничью с «Ливерпулем»
19:43 · Англия. Премьер-лига
Троссар: «Нас ждут хорошие времена»
Все новости
Рекомендуем