Де Йонг рассказал о своём настроении во время летнего трансферного окна

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг подробнее рассказал о своих эмоциях во время летней саги, в ходе которой нидерландец мог покинуть каталонский клуб.

«Я хотел остаться в «Барселоне» этим летом, и это причина, по которой я сохранял тишину в период трансферов. У меня и у руководства клуба могут быть разные идеи, но всё закончилось хорошо», – заявил полузащитник на пресс-конференции в стане национальной команды.

Напомним, что летом ходило немало слухов о возможном переезде де Йонга в другой чемпионат. На футболиста, по информации СМИ, претендовали «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Бавария».

