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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Йонг рассказал о своём настроении во время летнего трансферного окна

 
21 Сентября 2022 • 20:37 Комментировать
Мальорка
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Барселона
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01.10 22:00

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг подробнее рассказал о своих эмоциях во время летней саги, в ходе которой нидерландец мог покинуть каталонский клуб.

«Я хотел остаться в «Барселоне» этим летом, и это причина, по которой я сохранял тишину в период трансферов. У меня и у руководства клуба могут быть разные идеи, но всё закончилось хорошо», – заявил полузащитник на пресс-конференции в стане национальной команды.

Напомним, что летом ходило немало слухов о возможном переезде де Йонга в другой чемпионат. На футболиста, по информации СМИ, претендовали «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Бавария».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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