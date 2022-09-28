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Чемпионат Испании. Ла Лига

Владельцы «ПСЖ» хотят приобрести испанский клуб и «оставить «Барселону» в тени» слухи

28 Сентября 2022 • 20:12 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Ницца
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01.10 22:00

Владельцы «Пари Сен-Жермен» задумались над созданием нового топ-клуба в Испании.

Речь идёт о покупке каталонского «Эспаньола». По данным Foot en Espagne, одной из целей данного хода является намерение дать бой «Барселоне» в битве за звание главного клуба Каталонии. Сообщается, что нынешнее правление «ПСЖ» планирует «оставить «сине-гранатовых» в тени» в долгосрочной перспективе.

«Эспаньол» никогда не становился чемпионом Испании. По итогам сезона 2021/22 команда финишировала на 14-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги с 42 набранными очками – всего на четыре балла больше, чем у вылетевшей «Гранады».

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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Комментарии (2)
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ARTUR
28 Сентября 2022 в 20:38
А ха ха ,засранцы )) хитрющие ,хотя очень любопытный рамс ,подгаживать )) хотя это они у барсы стибрили зороших игроков ))
euro foot
28 Сентября 2022 в 20:37
Больные люди...
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