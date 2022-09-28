Владельцы «Пари Сен-Жермен» задумались над созданием нового топ-клуба в Испании.

Речь идёт о покупке каталонского «Эспаньола». По данным Foot en Espagne, одной из целей данного хода является намерение дать бой «Барселоне» в битве за звание главного клуба Каталонии. Сообщается, что нынешнее правление «ПСЖ» планирует «оставить «сине-гранатовых» в тени» в долгосрочной перспективе.

«Эспаньол» никогда не становился чемпионом Испании. По итогам сезона 2021/22 команда финишировала на 14-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги с 42 набранными очками – всего на четыре балла больше, чем у вылетевшей «Гранады».