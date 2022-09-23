Левандовски: «Барселона» хотела меня больше, чем «Реал»

Польский нападающий Роберт Левандовски пояснил, почему не очень стремился в мадридский «Реал», несмотря на то, что королевский клуб также предлагал ему соглашение несколько лет тому назад. Минувшим летом Левандовски перебрался в «Барселону» и выглядит очень довольным этим.

- Когда я увидел, как решительно «Барселона» хочет меня, то сразу понял, что это намного серьезнее, чем с «Реалом». Этот контракт позволит мне чувствовать себя спокойно несколько лет. В Германии, знаете, этого чувства у меня не было. Там я играл с ощущением, что каждый сезон может стать для меня последним, - цитирует Левандовски Kwartalnik Sportowy.