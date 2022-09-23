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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Барселона» хотела меня больше, чем «Реал»

 
23 Сентября 2022 • 23:46 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
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01.10 22:00

Польский нападающий Роберт Левандовски пояснил, почему не очень стремился в мадридский «Реал», несмотря на то, что королевский клуб также предлагал ему соглашение несколько лет тому назад. Минувшим летом Левандовски перебрался в «Барселону» и выглядит очень довольным этим.

- Когда я увидел, как решительно «Барселона» хочет меня, то сразу понял, что это намного серьезнее, чем с «Реалом». Этот контракт позволит мне чувствовать себя спокойно несколько лет. В Германии, знаете, этого чувства у меня не было. Там я играл с ощущением, что каждый сезон может стать для меня последним, - цитирует Левандовски Kwartalnik Sportowy.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Роберт Левандовски
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