Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселоне» запретят использовать финансовые рычаги следующим летом

26 Сентября 2022 • 13:04 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 8.50 X 5.10 2 1.35
01.10 22:00

Руководитель испанской Ла Лиги Хавьер Тебас планирует пресечь использование «Барселоной» финансовых рычагов следующим летом.

Напомним, что для подписания новых футболистов руководство «блауграны» использовало небольшую хитрость. Заработок средств происходил через продажу прав на Barca Studios, а также получение средств могло обеспечиваться взамен на продажу прав от будущих доходов. Такие манипуляции позволили каталонцам уложиться в финансовый фэйр-плей.

По информации Football Espana, руководство испанского первенства недовольно этой лазейкой. Тем не менее «Барселона» планирует пригласить летом 2023 года одного из лидеров «Манчестер Сити» Бернарду Сильву.

Во время последнего трансферного окна на «Камп Ноу» переехали Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Рафинья, Эктор Бельерин, Маркос Алонсо, Франк Кесси и Андреас Кристенсен.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Хавьер Тебас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
14:47 · Испания. Ла Лига
​В Уругвае давят на Араухо, получившего травму
14:44 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «В «Ренне» я был популярным, но в «Реале» всё иначе»
14:35 · Испания. Ла Лига
«Реал» планирует вернуть Браима Диаса в случае ухода Асенсио
14:00 · Испания. Ла Лига
Кака: «Родриго должен поехать на чемпионат мира»
13:47 · Испания. Ла Лига
Чуамени мог не перейти в «Реал», если бы «сливочные» подписали Мбаппе
13:33 · Испания. Ла Лига
Травма Азара оказалась несерьёзной, бельгиец должен сыграть в матче против «Осасуны»
13:21 · Испания. Ла Лига
Кака – о результатах «Реала»: «9 побед в 9 матчах – просто фантастика»
13:11 · Испания. Ла Лига
Ван дер Ваарт: «Без Депая и де Йонга сборной Голландии даже не стоит ехать на чемпионат мира»
13:04 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» запретят использовать финансовые рычаги следующим летом
12:32 · Англия. Премьер-лига
Следующим летом «Манчестер Сити» не позволит Силве уйти в «Барселону» за сумму менее 80 миллионов евро
12:14 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес летом мог оказаться в «МЮ», но тен Хаг выбрал Мартинеса
11:56 · Германия. Бундеслига
Беллингем – главная цель «Реала» на следующее трансферное окно
10:42 · Испания. Ла Лига
Дешам: «У Чуамени есть всё, хотя он очень молод»
10:21 · Испания. Ла Лига
Дешам надеется, что Бензема получит «Золотой мяч» 1
10:12 · Испания. Ла Лига
Кака рассказал о последнем разговоре с Пересом перед уходом из «Реала»
Все новости
Рекомендуем