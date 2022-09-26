«Барселоне» запретят использовать финансовые рычаги следующим летом

Руководитель испанской Ла Лиги Хавьер Тебас планирует пресечь использование «Барселоной» финансовых рычагов следующим летом.

Напомним, что для подписания новых футболистов руководство «блауграны» использовало небольшую хитрость. Заработок средств происходил через продажу прав на Barca Studios, а также получение средств могло обеспечиваться взамен на продажу прав от будущих доходов. Такие манипуляции позволили каталонцам уложиться в финансовый фэйр-плей.

По информации Football Espana, руководство испанского первенства недовольно этой лазейкой. Тем не менее «Барселона» планирует пригласить летом 2023 года одного из лидеров «Манчестер Сити» Бернарду Сильву.

Во время последнего трансферного окна на «Камп Ноу» переехали Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Рафинья, Эктор Бельерин, Маркос Алонсо, Франк Кесси и Андреас Кристенсен.