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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может предложить новый контракт Депаю

30 Сентября 2022 • 20:47 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 8.50 X 5.20 2 1.35
01.10 22:00

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может остаться в клубе ещё на один год. По сведениям Sport.es, каталонский клуб хочет предложить футболисту новый контракт на один год, его текущий договор рассчитан до конца июня 2023 года.  

В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость нидерландского игрока составляет 25 миллионов евро.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 16 набранных очков. В предстоящем матче «сине-гранатовые» встретятся в гостях с «Мальоркой», игра пройдет 1 октября в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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