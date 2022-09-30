«Барселона» может предложить новый контракт Депаю

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может остаться в клубе ещё на один год. По сведениям Sport.es, каталонский клуб хочет предложить футболисту новый контракт на один год, его текущий договор рассчитан до конца июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость нидерландского игрока составляет 25 миллионов евро.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 16 набранных очков. В предстоящем матче «сине-гранатовые» встретятся в гостях с «Мальоркой», игра пройдет 1 октября в 22:00 по мск.