Кунде рассказал, почему в «Барселоне» защитникам труднее, чем в «Севилье»

Жюль Кунде считает, что быть защитником «Барселоны» – очень трудная работа.

«Защищаться в «Барселоне» труднее, чем «Севилье», поскольку здесь мы оставляем позади себя больше пространства. Хави говорит, что мы должны действовать агрессивно. Он требует от нас умело распоряжаться мячом, идти вперёд без оглядки на собственные ворота, не боясь рисковать», – поведал в интервью L’Equipe 23-летний центрбек каталонцев.

Жюль Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом за 50 млн евро. С момента трансфера француз провёл пять матчей во всех турнирах, записав себе в актив три результативные передачи.