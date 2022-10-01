Суарес назвал Луиса Энрике лучшим тренером в своей карьере

Нападающий «Насьоналя» Луис Суарес высказался о выступлениях сборной Испании, а также поделился мнением о наставнике национальной команды Луисе Энрике, с которым ранее работал в «Барселоне».

Уругвайский форвард назвал испанского специалиста лучшим тренером в своей карьере.

«Конечно, команда может проигрывать, но Луис Энрике может быть доволен. Сборная Испании — один из претендентов на победу на чемпионате мира. Луис Энрике — лучший тренер в моей карьере. Я считаю так из-за его умения передавать команде уверенность и доносить свои идеи», — цитирует Суареса Marca.

Напомним, Энрике возглавлял «Барселону» в период с 2014 по 2017 год. Под его руководством «сине-гранатовые» дважды выиграли чемпионат Испании, а также стали победителями Лиги чемпионов.