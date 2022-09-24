Ван Галь объяснил, почему ставит де Йонга и Депая в основу, хотя оба футболиста недостаточно играют в «Барселоне»

Главный тренер сборной Голландии Луи ван Галь объяснил, почему полузащитник Френки де Йонг и нападающий Мемфис Депай являются основными футболистами «оранжевых», хотя получают мало игрового времени в каталонской «Барселоне».

«Некоторые футболисты уже доказали, что достойны выступать в основном составе. Депай принёс нам много голов и ассистов, а де Йонг очень важен для выхода из-под прессинга», – заявил ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, что де Йонг и Депай получили травму в матче Лиги наций против Польши. Оба футболиста вернулись в расположение каталонской «Барселоны», где будут стараться поскорее восстановиться.