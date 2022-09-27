Араухо объяснил решение сделать операцию, пожертвовав участием на чемпионате мира

Центральный защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо выступил с обращением.

Недавно стало известно, что 23-летний футболист решился на операцию в преддверии чемпионата мира, что лишит его шансов сыграть на мундиале.

«Я хочу объяснить причины своего решения, чтобы избежать спекуляций. Я люблю свою страну и люблю сборную Уругвая, но, посоветовавшись с врачами, я решил, что необходимо сделать операцию сейчас. Дело не в интересах сборной или «Барселоны», а в моём здоровье и в том, чтобы как можно скорее вернуться на поле.

Я переживаю очень трудное время, и мне хотелось бы поблагодарить всех, кто меня поддерживает. Вера в себя и упорный труд помогут мне восстановиться быстрее», – написал Араухо в социальных сетях.