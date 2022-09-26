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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Следующим летом «Манчестер Сити» не позволит Силве уйти в «Барселону» за сумму менее 80 миллионов евро

26 Сентября 2022 • 12:32 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
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01.10 22:00

«Манчестер Сити» определился с суммой, за которую следующим летом будет готов отпустить своего полузащитника Бернарду Силву в каталонскую «Барселону». По информации от Mundo Deportivo, «горожане» отпустят игрока минимум за 80 миллионов евро.

Напомним, что «Барселона» этим летом активно пыталась приобрести Силву. Сам игрок был не против перехода, но при этом не хотел покидать «Манчестер Сити» со скандалом. Контракт португальца с «горожанами» рассчитан до 2025 года.

В новом сезоне Силва отметился двумя голами и тремя результативными передачами в 7 матчах Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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