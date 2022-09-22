Де Йонг рассказал, чувствует ли себя чужим в «Барселоне»

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал слухи о том, что у него возникли проблемы внутри коллектива в стане «сине-гранатовых». Напомним, клуб летом хотел продать игрока, чтобы улучшить своё шаткое финансовое положение, но нидерландец отказался уходить. Также полузащитник не согласился сокращать зарплату на 50%.

«В отношениях между мной и партнёрами ничего не изменилось», – приводит слова де Йонга NOS.

Френки выступает за «Барселону» с лета 2019 года. Тогда полузащитник присоединился к команде из амстердамского «Аякса». В нынешнем сезоне футболист всего 4 раза вышел в основном составе своего клуба во всех турнирах.