Бускетс назвал ложью новости, которые появились о его будущем

Полузащитник «Барселона» Серхио Бускетс ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

Бускетс сказал Marca, что пока у него нет никакой информации, хочется насладиться игрой, а потом уже он будет принимать решение. Футболист отметил, что сейчас у него идет последний год контракта, но все новости, которые появились о его будущем, являются ложными.

34-летний хавбек выступает за главную команду «Барселоны» с 2008 года. За это время он провел 685 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и записал на свой счет 43 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Бускетс следующим летом перейдет в «Интер» Майами, выступающий в МЛС.