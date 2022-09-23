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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс назвал ложью новости, которые появились о его будущем

 
23 Сентября 2022 • 21:09 Комментировать
Мальорка
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Барселона
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01.10 22:00

Полузащитник «Барселона» Серхио Бускетс ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

Бускетс сказал Marca, что пока у него нет никакой информации, хочется насладиться игрой, а потом уже он будет принимать решение. Футболист отметил, что сейчас у него идет последний год контракта, но все новости, которые появились о его будущем, являются ложными.

34-летний хавбек выступает за главную команду «Барселоны» с 2008 года. За это время он провел 685 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и записал на свой счет 43 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Бускетс следующим летом перейдет в «Интер» Майами, выступающий в МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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