Защитник «Барселоны» Бельерин получил травму и может пропустить ближайший матч

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин получил травму на тренировке каталонцев, сообщает пресс-служба «Барселоны».

По информации источника, 27-летний испанец ощутил дискомфорт в камбаловидной мышце. Медицинское обследование запланировано на завтра. Скорее всего, защитник пропустит матч 7-го тура чемпионата Испании против «Мальорки», который состоится 1 октября.

Напомним, что Бельерин перешёл в «Барселону» минувшим летом из лондонского «Арсенала». В текущем сезоне защитник провёл в составе «сине-гранатовых» два матча, не отметившись в них результативными действиями.