Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Клубы МЛС планируют подписать Бускетса летом 2023 года

 
21 Сентября 2022 • 11:20 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 9.00 X 5.40 2 1.32
01.10 22:00

Следующим летом полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс с большой долей вероятности окажется в одном из клубов МЛС. По информации от журналиста Фабрицио Романо, местные команды хотят подписать испанца на правах свободного агента.

Клубы МЛС были не против заполучить Бускетса и летом 2022 года, но полузащитник решил остаться в «Барселоне» и отработать свой контракт до конца. Напомним, что соглашение испанца с «сине-гранатовыми» истекает в конце сезона.

«Барселона» уже сейчас подыскивает Бускетсу замену. Одним из вариантов является полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо, который следующим летом может стать свободным агентом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
12:09 · Испания. Ла Лига
Педри — о Дембеле: «На поле он может делать с мячом всё, что угодно»
11:20 · Испания. Ла Лига
Клубы МЛС планируют подписать Бускетса летом 2023 года
11:18 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» заявил, что хочет достичь уровня Пеле
11:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «Реал» поборются за бразильского нападающего
10:49 · Германия. Бундеслига
Стало известно, за какую команду хочет играть Беллингем
10:04 · Испания. Ла Лига
Рюдигер назвал своего кумира в футболе
10:03 · Испания. Ла Лига
Мората: «Грустно, что Винисиусу пришлось слышать все эти вещи»
09:57 · Испания. Ла Лига
Асенсио: «Продлить контракт с «Реалом»? Надеюсь на это»
09:44 · Англия. Премьер-лига
Следующим летом в гонке за Беллингемом будут участвовать 5 топ-клубов
09:28 · Испания. Ла Лига
Педри - о Хави: «Иметь такого тренера в команде - роскошь»
09:20 · Испания. Ла Лига
Педри рассказал, что думает о новичках «Барселоны»
07:28 · Испания. Ла Лига
Пять клубов претендуют на Луиса Суареса
06:46 · Испания. Ла Лига
Асенсио ответил на вопрос о трансфере из «Реала» в «Барселону»
20 Сентября
23:31 · Испания. Ла Лига
Рики Пуч блистает в Северной Америке - он повторил застарелый рекорд Бекхэма
19:29 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» выступил с заявлением на тему поведения своих фанатов
Все новости
Рекомендуем