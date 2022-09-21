Клубы МЛС планируют подписать Бускетса летом 2023 года

Следующим летом полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс с большой долей вероятности окажется в одном из клубов МЛС. По информации от журналиста Фабрицио Романо, местные команды хотят подписать испанца на правах свободного агента.

Клубы МЛС были не против заполучить Бускетса и летом 2022 года, но полузащитник решил остаться в «Барселоне» и отработать свой контракт до конца. Напомним, что соглашение испанца с «сине-гранатовыми» истекает в конце сезона.

«Барселона» уже сейчас подыскивает Бускетсу замену. Одним из вариантов является полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо, который следующим летом может стать свободным агентом.