«Барселона» завершила тур лидером Ла Лиги впервые более чем за два года

«Барселона» впервые за долгое время возглавила турнирную таблицу испанского чемпионата.

После субботней победы над «Мальоркой» (1:0) в активе каталонского гранда 19 набранных баллов. Игравший на день позже «Реал» мог вернуть себе лидерство, если бы справился с «Осасуной» на своём поле, однако встреча завершилась ничьей – 1:1. Таким образом, по итогам семи туров на счету обеих команд по 19 очков, но «Барселона» располагается выше благодаря лучшей разницы голов – 19:1 против 18:7. «Сине-гранатовые» возглавили турнирную таблицу впервые за 833 дня.

В следующем туре Ла Лиги «Барселона» встретится с «Сельтой» на «Камп Ноу», а мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Хетафе».