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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» завершила тур лидером Ла Лиги впервые более чем за два года

03 Октября 2022 • 00:15 Комментировать (1)
Мальорка
0:1
Барселона
окончен

«Барселона» впервые за долгое время возглавила турнирную таблицу испанского чемпионата.

После субботней победы над «Мальоркой» (1:0) в активе каталонского гранда 19 набранных баллов. Игравший на день позже «Реал» мог вернуть себе лидерство, если бы справился с «Осасуной» на своём поле, однако встреча завершилась ничьей – 1:1. Таким образом, по итогам семи туров на счету обеих команд по 19 очков, но «Барселона» располагается выше благодаря лучшей разницы голов – 19:1 против 18:7. «Сине-гранатовые» возглавили турнирную таблицу впервые за 833 дня.

В следующем туре Ла Лиги «Барселона» встретится с «Сельтой» на «Камп Ноу», а мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Хетафе».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Roni
03 Октября 2022 в 01:14
хороший знак. верю в Хави и конечно же Лапорта
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окончен Жирона 3:5 Реал Сосьедад 3.20 3.20 2.35
окончен Реал Мадрид 1:1 Осасуна 1.35 5.30 8.50
03.10  22:00 Райо Вальекано ... Эльче 1.89 3.60 4.30
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