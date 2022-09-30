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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави не ищет виноватых после ряда травм

30 Сентября 2022 • 19:37 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
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01.10 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался по поводу травм, полученных игроками в своих сборных.

«Это огорчает. Перелёты, накопившаяся усталость, разные тренировки… Но виноватых нет. Я уже говорил, что по ходу сезона нам понадобятся все футболисты. Теперь – тем более», - сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, что по ходу международной паузы повреждения получили Жюль Кунде, Рональд Араухо, Френки де Йонг и Мемфис Депай.

«Барселона» после шести туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От «Реала» команда Хави отстаёт на два зачётных балла.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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