​Хави не ищет виноватых после ряда травм

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался по поводу травм, полученных игроками в своих сборных.

«Это огорчает. Перелёты, накопившаяся усталость, разные тренировки… Но виноватых нет. Я уже говорил, что по ходу сезона нам понадобятся все футболисты. Теперь – тем более», - сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, что по ходу международной паузы повреждения получили Жюль Кунде, Рональд Араухо, Френки де Йонг и Мемфис Депай.

«Барселона» после шести туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От «Реала» команда Хави отстаёт на два зачётных балла.