«Реал» лидирует в борьбе за бразильского вундеркинда, на которого претендует «Барселона»

Мадридский «Реал» намерен выиграть спор за 16-летнего Эндрика, считающегося восходящей звездой.

За форвардом бразильского «Палмейраса» уже давно следят гранды европейского футбола, однако летом юный талант решил продлить контракт со своим родным клубом до 2025 года. Впрочем, это не отпугнуло потенциальных покупателей: «Барселона» по-прежнему рассчитывает подписать игрока, но, согласно сведениям Marca, «Реалу» будет проще провернуть сделку – у нападающего тот же агент, что и у Винисиуса Жуниора. Руководство «сливочных» знает об интересе «Барселоны», но сохраняет спокойствие в данном вопросе.

Трансферная стоимость Эндрика оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.