Стало известно, сколько пропустит Араухо из-за травмы

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо выбыл из строя на довольно долгий срок. По информации от журналиста Хави Мигеля, уругваец останется вне игры из-за травмы на 6-7 недель.

Таким образом, футболист должен вернуться в строй лишь к чемпионату мира в Катаре, где его сборная Уругвая сыграет на групповом этапе с такими командами, как Гана, Португалия и Южная Корея.

Араухо будет вынужден пропустить ряд важных матчей, который ожидает «Барселону» в ближайшие недели. Футболист не поможет своей команде в «эль класико» с мадридским Реалом, а также в матчах группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией».