Хави – о победе над «Мальоркой»: «Левандовски и тер Штеген сыграли решающую роль»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победу своей команды над «Мальоркой».

Поединок Ла Лиги завершился минимальной победой каталонского коллектива.

«Мы были очень терпеливы, играя против соперника, который глубоко оборонялся. Всегда трудно взламывать схему 5-4-1. Временами мы действовали удобным для «Мальорки» образом.

Это была та самая игра, где ты не можешь расслабиться ни на секунду, пока не забьёшь второй гол. К счастью, мы удержали преимущество. Очень важная победа.

Левандовски и тер Штеген сыграли ключевую роль, но, конечно, другие игроки тоже достойны внимания», – заявил после матча наставник «Барселоны».