Пике забрал «Грэмми» Шакиры для лучших условий по опеке

Новый скандал, связанный с Херардом Пике и его бывшей супругой Шакирой. Издание La Razon сообщает, что игрок забрал «Грэмми» известной певицы.

По информации журналистов, в офисе центрального защитника «Барселоны» до сих пор стоят три награды колумбийки. Причиной таких действий Пике может быть желание получить улучшенные условия по опеке детей, с которыми известная певица планирует переехать в Майами.

Напомним, что одна из самых известных пар футбольного мира объявила о разводе несколько месяцев назад. Пике и Шакира находились в отношениях более десяти лет.

