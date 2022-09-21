Эриксен оценил сравнения со Скоулзом

Плеймейкер «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен оценил сравнения с легендой «красных дьяволов» Полом Скоулзом.

«Конечно, здорово, когда тебя сравнивают с ними, но ты создаешь свой собственный путь и свое собственное имя», — заявил датский полузащитник изданию Politiken.

Напомним, что Эриксен стал футболистом «Манчестер Юнайтед» текущим летом, перейдя из «Брентфорда». За восемь поединков в футболке «красных дьяволов» Кристиан отдал две голевые передачи. Прошлыми сильными коллективами звёздного датчанина были «Интер», «Тоттенхэм» и «Аякс».

