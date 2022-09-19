Гвардиола: «С нетерпением жду, когда Марез станет прежней версией себя»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не может дождаться момента, когда полузащитник Рияд Марез полностью войдёт в ритм и вернётся в лучшую форму.

«Марез очень хорошо сыграл в матче против «Вулверхэмптона». С нетерпением жду, когда Рияд станет прежней версией себя», – заявил Гвардиола на пресс-конференции после выездной победы 3:0 над «волками».

Марез в новом сезоне не отметился ни одним результативным действием в 6 матчах Английской премьер-лиги. В последний раз алжирец забивал за «горожан» ещё в полуфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Летом Марез продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года.