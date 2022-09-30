Холанн: «С нетерпением жду своё первое манчестерское дерби»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился ожиданиями от предстоящего дерби против «Манчестер Юнайтед», которое состоится в эти выходные на «Этихад Стэдиум».

«С нетерпением жду своё первое манчестерское дерби. Будет весело. Не терпится встретить их на нашем стадионе. Думаю, все в «Манчестер Сити» готовы к этому матчу. В том числе и атака», – цитирует Холанна норвежский журналист Йонас Берг-Йонсен.

Напомним, в 2020 году Холанн мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но в итоге перешёл в дортмундскую «Боруссию». В нынешнем сезоне молодой норвежец забил 14 голов во всех турнирах.