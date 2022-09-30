Ривалдо дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо высказался относительно предстоящего поединка между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в рамках очередного тура чемпионата Англии.

«За последние годы расклад сил в дерби Манчестера серьезно изменился. Сейчас подопечные Хосепа Гвардиолы являются явными фаворитами. Я считаю, что в этом поединке победа будет за «горожанами». Уверен, что Эрлинг Холанн создаст огромные проблемы для обороны «красных дьяволов», - передает слова бразильца Sportbrief.

Матч «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» пройдет на стадионе «Этихад» в воскресенье, 2 октября.