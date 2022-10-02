Тен Хаг: «Хотим обыгрывать не только топ-команды, но и всех остальных»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями о готовности команды к дерби с «Манчестер Сити».

Принципиальное противостояние пройдёт 2 октября в рамках Премьер-лиги.

По словам тен Хага, победы над «Ливерпулем» и «Арсеналом», добытые в текущем сезоне, добавили команде уверенности, но не являются признаком безупречной формы: «Проанализировав эти игры, я нашёл отрицательные моменты. Нам предстоит прибавить во многих аспектах, и мы продолжаем процесс роста. Нужно прогрессировать, даже если мы продолжим обыгрывать большие команды. Я хочу, чтобы «Манчестер Юнайтед» был стабилен не только в матчах против топ-соперников, но и со всеми остальными», – заявил голландский специалист.