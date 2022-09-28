На Далота нацелились 5 топ-клубов

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот входит в сферу интересов 5 европейских топ-клубов. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, португалец попал на радар мадридского «Атлетико», «Ромы», «Барселоны», «Ювентуса» и «Милана», в составе которого защитник отыграл сезон-2020/21 на правах аренды.

Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с молодым португальцем. Главный тренер Эрик тен Хаг очень ценит футболиста, но при этом хочет создать ему конкуренцию, купив на место правого защитника Дензела Дюмфриса из миланского «Интера».

Напомним, Далот перебрался в «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года из «Порту».