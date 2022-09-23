Де Брёйне: «Игра с Нидерландами будет сродни дерби»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне поделился ожиданиями от матча с Нидерландами в Лиге наций. Напомним, что даже в случае победы, «красные дьяволы» не смогут сбросить «оранжевых» с первого места в группе.

«Игра с Нидерландами будет очень увлекательной, это будет сродни дерби. К сожалению, в первом круге мы проиграли им, но в этот раз должны исправляться. Надеюсь, мы сможем их обыграть», – сказал де Брёйне на пресс-конференции.

Матч между сборными Нидерландов и Бельгии состоится 25 сентября в 21:45 по московскому времени. Обе страны являются географическими соседями, а некоторая часть населения Бельгии говорит на нидерландском языке.