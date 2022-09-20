Романо не исключает уход Роналду из «МЮ» январе

Инсайдер Фабрицио Романо не исключает уход нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно. Напомним, что летом португалец так и не смог найти себе новую команду.

«Я бы не стал это исключать. Когда агент Жорже Мендеш пытается найти решение, никогда не стоит исключать то, что он добьётся своего», – сказал Романо в эфире своего подкаста.

Напомним, что Роналду в новом сезоне отметился за «Манчестер Юнайтед» всего одним голом в Лиге Европы в ворота молдавского «Шерифа». В чемпионате Англии возрастной португалец пока результативными действиями не отмечался.