Холанн: «Для меня важен любой гол»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн ответил на вопрос о важности гола в манчестерском дерби.

«Горожане» сыграют против «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, и одна из главных интриг противостояния заключается в том, сумеет ли норвежец отличиться в своём первом дерби после переезда в Англию.

«Конечно, забить в ворота «Манчестер Юнайтед» – это нечто особенное. Но также особенным для меня будет и гол в матче с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов, и против «Саутгемптона» на следующих выходных. Я сосредоточен на каждой игре, любой гол очень важен», – заявил 22-летний форвард, возглавляющий список бомбардиров Премьер-лиги с 11 забитыми мячами.