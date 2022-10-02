Невилл: «Агуэро, де Брёйне, Давид Сильва – великие, но Холанн может превзойти их всех»

Бывший английский футболист Гари Невилл в восторге от свершений форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

Норвежец оформил хет-трик в матче против «Манчестер Юнайтед» (6:3), подкрепив невероятный перформанс в дерби двумя результативными передачами.

«Эрлинг Холанн – это особенное явление, прямо сейчас мы становимся свидетелями чего-то великого. Он делает сложные вещи простыми. Играть против него просто невозможно – именно такой вывод напрашивается после матча. Мы видели в «Манчестер Сити» много великих игроков – например, Агуэро, де Брёйне, Давида Сильву, но Холанн выглядит настолько устрашающе, что способен превзойти их всех», – приводит Sky Sports слова Невилла.