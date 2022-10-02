Холанн забил свой первый гол в манкунианском дерби

В матче девятого тура английской Премьер-лиги между собой встречаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и нападающему «горожан» Эрлингу Холанну потребовались лишь чуть более получаса, чтобы забить свой первый гол в дерби.

Это случилось после исполнения углового удара - бельгиец Кевин де Брёйне навесил, а Холанн примерно с семи метров головой прошил голкипера и удвоил преимущество своей команды. Похоже, что Эрик тен Хаг вряд ли сможет выиграть свое первое манкунианское дерби.

Следить за событиями матча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» можно в формате прямой онлайн-трансляции, она доступна по ссылке на наш сайт.