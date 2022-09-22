Канселу: «Всегда стараюсь максимально адаптироваться к функциям, которые от меня требует тренер»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу рассказал о том, как ему приходится адаптироваться под конкретного соперника. Напомним, португалец выступает за «горожан» с лета 2019 года, когда перебрался в команду из туринского «Ювентуса».

«Я стараюсь всегда максимально адаптироваться к тем функциям, которые от меня требует тренер в конкретном матче. Думаю, во многом всё происходит само собой. Я просто хочу помогать команде», – заявил Канселу в интервью Eleven Sports PT.

Напомним, что Канселу попал в символическую сборную АПЛ прошлого сезона. В данный момент «Манчестер Сити» идёт на втором месте в чемпионате, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко.