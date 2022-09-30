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Холанн: «У «Манчестер Сити» в данный момент лучший футбольный проект в мире»

30 Сентября 2022 • 09:46 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн в очередной раз намекнул, что счастлив находиться в своей команде. Напомним, на счету норвежца уже 14 голов за «горожан» на старте сезона во всех турнирах.

«У «Манчестер Сити» в данный момент лучший футбольный проект в мире. Я уверен, что это место подходит мне больше всего», – цитирует Холанна итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Холанн перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». Норвежец уже успел отметиться голом в ворота бывшего клуба в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, где «горожане» победили 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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