Холанн: «У «Манчестер Сити» в данный момент лучший футбольный проект в мире»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн в очередной раз намекнул, что счастлив находиться в своей команде. Напомним, на счету норвежца уже 14 голов за «горожан» на старте сезона во всех турнирах.

«У «Манчестер Сити» в данный момент лучший футбольный проект в мире. Я уверен, что это место подходит мне больше всего», – цитирует Холанна итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Холанн перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». Норвежец уже успел отметиться голом в ворота бывшего клуба в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, где «горожане» победили 2:1.