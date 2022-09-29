Варан: «Манчестер Юнайтед» должен обыгрывать «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мыслями в преддверии манчестерского дерби.

«Красные дьяволы» примут на своём поле «Манчестер Сити» 2 октября в рамках Премьер-лиги.

«Дух соперничества исходит прежде всего от болельщиков, для них это по-настоящему важно, и мы уважаем их ценности. Мы хотим осчастливить наших фанатов, поэтому «Манчестер Юнайтед» обязан бороться с лучшими и добиваться побед даже над такими командами, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», – цитирует L'Equipe 29-летнего футболиста.

В активе «Манчестер Сити» 17 набранных очков после семи туров. «Юнайтед» отстаёт на пять баллов, проведя на один матч меньше.