Рэшфорд и Марсьяль рискуют пропустить дерби с «Манчестер Сити»

Нападающие «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль из-за повреждений могут пропустить матч 9-го тура АПЛ против «Манчестер Сити», который состоится 2 октября, сообщает The Times.

По информации источника, на этой неделе оба игрока не тренировались в общей группе манкунианцев из-за травм, поэтому их участие в следующем туре остаётся под вопросом.

Ранее сообщалось, что игру с «Манчестер Сити» также пропустит защитник «красных дьяволов» Гарри Магуайр.

В текущем сезоне 24-летний Рэшфорд провёл в составе «Манчестер Юнайтед» шесть матчей, забив в них три гола и отдав две результативные передачи. На счету 26-летнего Марсьяля одна голевая передача в одной проведённой встрече.

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 2 октября и начнётся в 16:00 по московскому времени.