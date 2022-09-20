Фернандеш: «В АПЛ почти все игроки жалуются судьям»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на обвинения касательно того, что постоянно жалуется судьям.

«В Английской премьер-лиге это делают почти все. Большинство игроков спорят с арбитром. Фернандиньо постоянно бил меня во время матчей, но при этом жаловался судье», – цитирует Фернандеша The Athletic.

Фернандеш в нынешнем сезоне забил один гол и отдал результативную передачу в 6 матчах чемпионата Англии. Португалец выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года, когда перебрался в команду из лиссабонского «Спортинга».

Фернандиньо в конце прошлого сезона покинул «Манчестер Сити» и вернулся на родину в Бразилию.