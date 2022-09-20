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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандеш: «В АПЛ почти все игроки жалуются судьям»

 
20 Сентября 2022 • 10:49 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на обвинения касательно того, что постоянно жалуется судьям.

«В Английской премьер-лиге это делают почти все. Большинство игроков спорят с арбитром. Фернандиньо постоянно бил меня во время матчей, но при этом жаловался судье», – цитирует Фернандеша The Athletic.

Фернандеш в нынешнем сезоне забил один гол и отдал результативную передачу в 6 матчах чемпионата Англии. Португалец выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года, когда перебрался в команду из лиссабонского «Спортинга».

Фернандиньо в конце прошлого сезона покинул «Манчестер Сити» и вернулся на родину в Бразилию.

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Евро-Футбол.Ру,
Фернандиньо Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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