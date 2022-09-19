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Де Брёйне – о критике Грилиша: «Всех заботят только голы и ассисты»

 
19 Сентября 2022 • 02:23 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне считает несправедливой критику своего товарища по команде Джека Грилиша.

Англичанин был куплен «горожанами» у «Астон Виллы» летом 2021 года за 117,5 млн евро, но пока совершенно не оправдал ожиданий – всего семь голов и четыре голевых паса в 45 матчах.

По словам де Брёйне, оценивать игроков нужно не только количеством результативных действий: «В современном футболе все только и говорят о количестве голов и голевых передач, но есть много других аспектов, и наша команда выигрывает много матчей. Джек – очень хороший игрок, но его постоянно критикуют», – приводит журналист Джек Гаган слова звёздного бельгийца.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш Кевин де Брёйне
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