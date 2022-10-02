Варан пройдёт медицинское обследование в понедельник

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан получил травму в матче против «Манчестер Сити».

Француз вышел в стартовом составе «красных дьяволов» в манчестерском дерби, но был вынужден покинуть поле уже на 40-й минуте. Как информирует L’Equipe, 29-летний футболист травмировал лодыжку, и пока неясно, насколько серьёзно данное повреждение. Обследование состоится в понедельник. За ситуацией пристально следят представители сборной Франции, поскольку уже совсем скоро стартует катарский чемпионат мира.

Рафаэль Варан принял участие в семи матчах «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.