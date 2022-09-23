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Холанн: «Я всю жизнь был фанатом «Манчестер Сити»

 
23 Сентября 2022 • 22:58 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о выборе «горожан» в качестве клуба для продолжения карьеры.

«Я всю жизнь был фанатом «Манчестер Сити». Мой отец играл там. Я забил 14 голов и достойно начал сезон. Выбирал клуб с точки зрения тренера, игроков», – рассказал один из лучших нападающих мира, чьё заявление приводит Manchester Evening News. Также норвежец отметил, что думал о своём будущем при выборе чемпионов Англии.

В семи встречах в Премьер-лиге Холанн забил 11 мячей. После выхода на уровень топ-5 чемпионатов на счету Эрлинга 100 голов в 99 матчах.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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