Холанн: «Я всю жизнь был фанатом «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о выборе «горожан» в качестве клуба для продолжения карьеры.

«Я всю жизнь был фанатом «Манчестер Сити». Мой отец играл там. Я забил 14 голов и достойно начал сезон. Выбирал клуб с точки зрения тренера, игроков», – рассказал один из лучших нападающих мира, чьё заявление приводит Manchester Evening News. Также норвежец отметил, что думал о своём будущем при выборе чемпионов Англии.

В семи встречах в Премьер-лиге Холанн забил 11 мячей. После выхода на уровень топ-5 чемпионатов на счету Эрлинга 100 голов в 99 матчах.

